Funerali Baresi, il feretro è arrivato a Sant’Ambrogio. Bagno di folla per salutare la leggenda
04/08/2026 | 11:03:52
Alle 11 alla Basilica di Santo Ambrogio a Milano si terrà l’ultimo saluto a Franco Baresi. Arrivato il feretro della leggenda numero 6. Tra gli applausi dei tifosi si è alzato il coro, fortissimo, “C’è solo un Capitano”. Brividi assoluti. Si alza anche il coro: “Sei per sempre, Franco Baresi”.
Al funerale presenti Van Basten, Roberto Baggio, tutti gli ex compagni (Paolo Maldini) o quasi. Arrivato anche Cardinale (fischiato). Dopo di lui è arrivato il ds della Juventus ex direttore sportivo del Milan, Frederic Massara. Presente anche Marotta, presidente dell’Inter.
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