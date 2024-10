“Domani incontrerò il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Abbiamo avuto un primo incontro e ne avremo domani un secondo dove affronteremo le varie questioni per far giocare la Fiorentina allo stadio Franchi”. Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, a proposito dell’incontro in programma domani al Viola Park.