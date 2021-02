Fumogeni, bandiere e stadio pieno: il ritorno della Stella Rossa da Milano

Tributo da brividi per la Stella Rossa a Belgrado, accolta in maniera calorosa dai tifosi: la squadra di Stankovic ha ricevuto un tributo da brividi dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Milan. Eliminazione avvenuta senza sconfitte, un doppio pareggio, 2-2 all’andata e 1-1 a San Siro.

I gol in trasferta hanno favorito la compagine rossonera, salvata poi nel finale anche dalle parate di Donnarumma.

Un doppio confronto che comunque ha soddisfatto i tifosi serbi che comunque hanno applaudito i propri beniamini dopo la gara di ieri sera a San Siro.

Foto: Logo Stella Rossa