Fullkrug: “Voglio aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità come sono in grado di fare”

09/01/2026 | 16:49:53

Il neo attaccante del Milan, Niclas Fullkrug, ha parlato alla conferenza stampa organizzata per la sua presentazione ufficiale. Queste le sue parole:

“Se il Milan è la squadra giusta per me? Sì, penso che la squadra che ho trovato ha già enorme qualità, è un gruppo sano, unito, con grandissima coesione ed energia. Mi ha quasi spaventato quanto sia forte questa energia dopo la vittoria di Cagliari, l’ho vista in spogliatoio. E questo è indicativo. Con il mio carattere e il mio modo di essere, penso di potermi inserire bene. Voglio aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità come sono in grado di fare. È un momento ideale per il mio arrivo qui al Milan. Si dice che mi sia ambientato benissimo? La squadra ha agevolato il mio inserimento, è un gruppo veramente positivo con tantissima energia positiva. È stato facile inserirmi, sono stato accolto benissimo dai compagni. Ho dato il massimo negli allenamenti perché mi sono subito sentito a mio agio. Il numero 9? Per me il 9 è sinonimo di gol. Non l’avevo mai scelto in passato, se non con la Germania. Non ho degli idoli in particolare. So che ha un certo peso. Qui al Milan l’hanno indossato giocatori di qualità enorme e spero di esserne all’altezza”.

Foto: sito Milan