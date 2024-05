Füllkrug: “Spero che il karma faccia vincere la Champions a Reus”

Niclas Füllkrug, centravanti del Borussia Dortmund, ha presentato a Sky Sport la finale di Champions League in programma domani sera col Real Madrid: “Qua a Wembley c’è un’atmosfera speciale. Non vediamo l’ora di scendere in campo e disputare la finale. In questo momento sono rilassato, lo siamo tutti, ma domani sarà una partita molto speciale. Con un po’ di giallo sugli spalti lo stadio sarà ancora più bello. Sfavoriti? Noi ci crediamo molto, siamo fiduciosi. Abbiamo meritato di essere qui, siamo stati molto forti soprattutto in casa e abbiamo meritato questa finale”.

Poi ha proseguito: “Regalo a Reus? Oggi non gli abbiamo fatto nessun regalo, ma mi auguro che il karma possa permettergli di giocare la sua ultima partita col Borussia Dortmund vincendo il titolo più importante”.

Foto: Instagram Reus