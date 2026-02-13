Fullkrug sbaglia un rigore, ma ci pensa Modric: il Milan vince 2-1 a Pisa. Espulso Rabiot nel finale

13/02/2026 | 22:42:42

Il Milan passa 2-1 a Pisa, non senza soffrire, ma resta in scia dell’Inter. Apre le marcature Loftus-Cheek, poi pareggia Loyola me nel finale Modric regala i tre punti ai rossoneri che a parità di partite tornano a pari punti con l’Inter. Il Milan ha chiuso avanti 1-0 a Pisa nel primo tempo. Decide la rete di Loftus al 39′. Il Milan gira velocemente palla da sinistra verso destra, Athekam crossa molto bene per la testa di Loftus Cheek che batte Nicolas. Nella ripresa i rossoneri si guadagnano l’occasione per raddoppiare dal dischetto. Scambio tra Bartesaghi e Pavlovic che entra in area di rigore e viene sgambettato da Loyola: dal dischetto Fullkrug calcia sul palco. Il Pisa si rianima e trova il gol del pareggio, decisivo un contrasto tra Tramoni e Pavlovic, la palla finisce sui piedi di Loyola che calcia e batte Maignan, spiazzandolo. Ma nel momento del bisogno per il Milan ci pensa Modric, i rossoneri si aggrappano al croato che riporta avanti il Diavolo. Nel finale espulso Rabiot per doppia ammonizione, i rossoneri giocano in 10 gli ultimi 3 minuti ma difendono i tre punti.

