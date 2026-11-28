Füllkrug, rinascita al Werder Brema: 14 gol in 13 partite, il bomber è tornato

28/11/2026 | 12:00:37

Niclas Füllkrug sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Werder Brema. L’attaccante tedesco ha ritrovato continuità e soprattutto il feeling con il gol: 11 reti e un assist in 11 presenze in Bundesliga, numeri ai quali si aggiungono le tre marcature realizzate in Coppa di Germania. Il bilancio complessivo parla di 14 gol in 13 partite. A 33 anni, Füllkrug sembra aver ritrovato una nuova giovinezza. Dopo le difficoltà delle ultime stagioni, il centravanti è tornato a essere un riferimento offensivo fondamentale per la squadra. La sua capacità di attaccare l’area, proteggere il pallone e farsi trovare nel posto giusto lo ha riportato al centro dell’attenzione del calcio tedesco. I numeri raccontano meglio di qualsiasi descrizione il suo momento: 11 gol in altrettante gare di campionato, accompagnati da un assist. In Bundesliga è già riuscito a trovare la rete in sette partite consecutive, con nove centri nell’ultimo tratto di questo percorso. Nell’ultima sfida contro il Borussia Mönchengladbach, terminata 3-3, ha firmato il gol del pareggio al 92′, confermandosi ancora una volta decisivo nei momenti più delicati. Con le tre reti segnate in Coppa di Germania, il totale sale a 14 gol in 13 presenze stagionali. Un rendimento impreziosito anche da tre doppiette, ulteriore testimonianza della sua capacità di incidere e trascinare il reparto offensivo. Füllkrug ha inoltre eguagliato un record storico del Werder Brema: soltanto Miroslav Klose, nella stagione 2005-2006, aveva raggiunto quota 11 reti dopo le prime undici giornate di Bundesliga. Il Werder si gode così il proprio centravanti, diventato un elemento centrale del progetto tecnico di Daniel Thioune. La squadra si affida sempre più alle sue qualità e alla sua concretezza sotto porta. Füllkrug, dal canto suo, sta rispondendo nel modo migliore: gol, assist e prestazioni decisive. La sua stagione è una vera rinascita, con numeri che lo riportano tra i protagonisti assoluti del campionato tedesco.

foto: sito Werder Brema