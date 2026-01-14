Fullkrug recupero rapido: potrebbe essere convocato per Como
14/01/2026 | 18:20:18
Niclas Füllkrug stringe i denti: il neo-attaccante del Milan ha svolto oggi, nonostante il recente infortunio al dito del piede, buona parte dell’allenamento con la squadra. Si profila dunque una concreta possibilità che il centravanti tedesco, qualora anche la seduta di domani dovesse procedere senza intoppi, possa rientrare nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Como.
Foto: sito Milan