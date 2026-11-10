Fullkrug: “Nelle mie esperienze all’estero ho faticato a mettermi in forma. Al Werder Brema mi coinvolgono nel gioco offensivo”

10/11/2026 | 19:18:23

Niclas Fullkrug, l’attuale capocannoniere della Bundesliga con 9 reti, è stato convocato in Nazionale da Jurgen Klopp grazie allo splendido inizio di stagione con la maglia del Werder Brema. Dal ritiro della Germania ha parlato, però, delle difficoltà incontrate nelle sue esperienze al West Ham e al Milan: “Sono molto grato per quelle esperienze perché c’è molto di più nella vita oltre al calcio. Naturalmente il calcio è enormemente importante, ma quando vivi all’estero puoi comunque separare la tua vita personale da quella professionale. Ho portato via molti ricordi positivi da quei due anni. Il problema principale è stato che ho faticato a mantenermi in forma, ma non ho disimparato a giocare a calcio in quel periodo. Sono grato che i miei compagni al Werder Brema cerchino di coinvolgermi nel nostro gioco offensivo. Non era proprio così nei miei due club precedenti”.

Foto: Instagram Werder Brema