Fullkrug: “L’assist di Saelemaekers è il sogno di ogni attaccante. Sono grato di essere al Milan”

18/01/2026 | 23:03:49

Fullkrug ha parlato a DAZN dopo Milan-Lecce: “Volevo entrare. Ero pronto, pensavo fosse un buon momento per cambiare. Attaccavamo molto. Grande assist di Alexis, ricevere un assist del genere è il sogno di ogni attaccante. Come è andato il primo mese al Milan? Incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene. La fiducia per un attaccante è importante”.

