Fullkrug: “Giocare per il Milan a San Siro è magia. Sono felicissimo di esserci arrivato e sono grato per questa possibilità”

09/01/2026 | 17:06:39

Il neo attaccante del Milan, Niclas Fullkrug, ha parlato alla conferenza stampa organizzata per la sua presentazione ufficiale. Queste le sue parole:

“San Siro? Ci avevo giocato due anni fa col Dortmund e avevo già avuto una piccola anteprima di cosa significhi giocare qui… Poi con la maglia del Milan… Questo club ha un’aura magica, è magia giocare per il Milan a San Siro. Sono felicissimo di esserci arrivato e sono grato per questa possibilità. I tifosi mi hanno accolto in maniera molto positiva. Mi sarebbe piaciuto segnare, ma già così è stata una buona serata. Ce ne saranno di ottime, non ho dubbi. Perché ho scelto l’Italia? L’Italia ha avuto sempre un posto speciale nella mia mente. Ci sono tedeschi che hanno giocato qui come Klose, Voller e Bierhoff… Rudi mi ha parlato bene dell’Italia, Bierhoff ha detto che avrò successo qui. Penso che la Serie A sia un campionato che si sposa bene con le mie qualità: è un campionato che mi sta bene addosso. Anche per il club, lo stile di vita: non potevo rifiutare il Milan in questa fase”.

Foto: sito milan