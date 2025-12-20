Fullkrug e qualche giovane: il solito Milan che non vuole crescere

20/12/2025 | 11:54:14

Il Milan aspetta Niclas Fullkrug, operazione in prestito con diritto di riscatto tra gli 11 e i 13 milioni, siamo ai dettagli e non ci sono sorprese. Nel bel mezzo di nomi roboanti sparati qua e là, il club rossonero si appresta ad accogliere lo specialista tedesco che ha bucato in Premier con il West Ham e che confida in una nuova parentesi della sua carriera in Serie A per tornare l’attaccante che aveva convinto in Bundesliga. Si poteva fare di più? Certo, ma il Milan di oggi si limita all’ordinaria amministrazione dopo aver scialacquato pacchi di milioni la scorsa estate, investimenti fin qui senza un grande ritorno, chi ha fatto il mercato non può certo andarne fiero. Il Milan non alza l’asticella e poco importa che l’ultimo vero, attendibile, centravanti risalga alla notte dei tempi andati. Al massimo qualche investimento su giovani promesse (il terzino colombiano Arizala a un passo, l’idea di insistere sull’attaccante montenegrino Kostic classe 2007), tutto qui. Con tanti saluti ai nostalgici che ieri hanno provato a fare mercato al posto del club, sponsorizzando e annunciando una svolta per Thiago Silva. Tempo perso, il club vuole crescere a modo suo, rinviando a domani ciò che andava fatto ieri. Magari un difensore arriverà, ma solo a prezzi di saldo. Aspettando che qualcuno presenti il conto per il mare di soldi della scorsa estate che fin qui – Rabiot a parte – ha dato neanche il 20 per cento degli attesi riscontri.

Foto: Instagram West Ham.

English version