Fullkrug è partito col botto! 5 gol in 6 partite con il Werder Brema e sulla Nazionale dice: “Sono sempre pronto”

10/10/2026 | 14:30:41

Niclas Fullkrug, centravanti vecchio stampo, ha iniziato alla grande questa stagione con la maglia del Werder Brema. In 6 apparizioni tra Bundesliga e DFB Pokal, il 33enne ha lasciato il segno in 5 occasioni, risultando decisivo ai fini del risultato. Ultimo il gol del pareggio trovato ieri sera sul campo del Borussia Dortmund, al termine di una partita pazza in cui i gialloneri si sono fatti rimontare due gol in extremis. L’ex attaccante del Milan, che in rossonero aveva siglato soltanto un gol, contro il Lecce, in 20 partite, ha trovato la sua comfort zone al Werder e a margine del pareggio agguantato si è espresso sulla possibile convocazione in Nazionale a Sky: “Penso che Jürgen Klopp ne abbia già parlato molto durante la pausa internazionale e le sue convocazioni dimostrano che sono molto orientate al futuro. Ma quando il mio paese ha bisogno di me, ci sono. Anche a 40 anni o più, sarei ancora pronto. Nell’ultima partita contro l’Augusta ho corso undici chilometri e mezzo. Non so quanti centravanti trentatreenni corrono così tanto”.

Foto: Instagram Werder Brema