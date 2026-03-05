Fullkrug: “Amo l’Italia, connessione profonda con i tifosi. Non vedo l’ora di giocare il derby”

05/03/2026 | 18:00:51

Intervistato da CBS Sports Golazo, il centravanti tedesco Fullkrug ha parlato della sua esperienza ai rossoneri: “Devo dire che è stato tutto fin troppo veloce. Amo la cultura italiana e questo club, è davvero un piacere essere qui. C’è già una profonda connessione con i tifosi, sono realmente felice di poter giocare a San Siro, ogni volta che ci entro. E mi sto proiettando al primo derby di Milano della mia vita, non vedo davvero l’ora che arrivi. E’ davvero folle perché da calciatore uno pensa che il calcio è sempre calcio, lo stesso gioco. Invece sembra così diverso in Paesi diversi e in Leghe diverse. In Germania era molto diverso dall’Inghilterra. In Inghilterra le sessioni erano molto più brevi e molto dinamiche, ad alta intensità”.

foto x milan