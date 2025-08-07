Fulignati si presenta all’Empoli: “Non vedevo l’ora di tornare a casa, sono nel posto giusto”

07/08/2025 | 20:30:57

Andrea Fulignati torna all’Empoli e si presenta in conferenza stampa: “Appena c’è stata la possibilità ho quasi smesso di pensare alla Serie A a Cremona: certo, sarei voluto rimanere perché me la ero guadagnata sul campo, ma se ci fosse stata una scelta differente da parte del club non avrei avuto rancore o rimpianti, tutto quello che potevo fare l’avevo fatto. Poi si è aperta la pista Empoli, e non vedevo l’ora di tornare a casa: quando ero qui l’altra volta era un momento differente, avevo un ruolo diverso, ora sento di essere al posto giusto al momento giusto. Sono convinto possa essere un anno positivo”.

FOTO: X Empoli