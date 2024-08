Frosinone, trattativa in corso con la Roma per Darboe

Ebrima Darboe interessa al Frosinone. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, è in corso una trattativa con la Roma, soprattutto in vista dell’uscita di Marco Brescianini in direzione Napoli.

Foto: Darboe Instagram