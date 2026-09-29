Frosinone, tendinopatia inserzionale del tendine d’Achille per Raimondo. Il report

Raimondo sottoposto ad esami strumentali, il report del Frosinone sul calciatore: “Frosinone calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale U21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

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