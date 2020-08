Frosinone-Spezia, primo atto della finale per la A. E il Genoa aspetta Italiano

Stasera alle 21,15 si gioca Frosinone-Spezia, primo atto della finale per la Serie A. Un incrocio importantissimo che condizionerà il futuro e le scelte. Il Frosinone è reduce da due grandi rimonte, ha recuperato il risultato quando tutto sembrava compromesso e adesso Nesta ha un’occasione davvero unica. Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è stato la rivelazione della stagione. Ora vuole regalarsi la seconda promozione consecutiva, dopo quella conquistata alla guida del Trapani in Serie C. Ma Italiano la Serie A l’ha già conquistata, il Genoa lo ha prenotato e lo aspetta.

Foto: Twitter