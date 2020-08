Frosinone-Spezia, formazioni ufficiali

Gara di andata per questo playoff tra Frosinone e Spezia. Tra poco si deciderà chi vincerà il primo match per decretare la terza promossa in Serie A dopo Benevento e Crotone.

Frosinone (3-5-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Krajnc, Paganini, Rohden, Maiello, Gori, Salvi, Dionisi, Novakovich. Allenatore: Nesta

Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale, Bartolomei, Matteo Ricci, Maggiore, Nzola, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Italiano

Foto: Sito Ufficiale