Frosinone spettacolo: Calò e Kvernadze stendono il Como, super Palmisani. Il Parma respira: 2-1, De Rossi nei guai

20/09/2026 | 17:05:03

Sono terminate le partite delle 15 di Serie A.

Colpo a sorpresa del Frosinone, che batte per 2-0 il Como.

I ciociari partono subito bene, sfruttando il poco possesso palla a disposizione e portandosi avanti al 14′ del primo tempo grazie alla rete di Calò. Il Como mantiene saldamente il possesso palla, ma non riesce a trovare la via del gol. Una situazione che, verso la fine del primo tempo, i comaschi pagheranno: al 45+3′, infatti, il Frosinone raddoppia grazie alla rete di Kvernadze.

Non cambia la partita nel secondo tempo: il Como continua a controllare il gioco, ma non riesce a concretizzare le numerose occasioni create, anche grazie alla magnifica prestazione di Lorenzo Palmisani. Il match termina quindi con la vittoria dei ciociari per 2-0.

Vince in casa contro il Genoa il Parma di Cuesta, imponendosi per 2-1.

I crociati sembrano faticare nel primo tempo contro la squadra ospite. Il Genoa, pur non riuscendo a rendersi particolarmente pericoloso, crea più occasioni rispetto al Parma, senza però riuscire a concretizzarle. Al 38′, quando la partita sembra essere sotto il controllo dei grifoni, arriva il vantaggio del Parma grazie alla rete di Romero. Le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Solo Genoa nella prima metà del secondo tempo, con i rossoblù che non permettono ai padroni di casa di creare nuove occasioni da rete. Il Genoa, con in mano il pallino del gioco, riesce al 70′ a bucare la difesa crociata e a trovare il pareggio grazie a Osmajic. Dopo la rete della squadra ospite, il Parma torna ad attaccare e a cercare di sfruttare gli errori degli avversari. Una strategia che ripaga i padroni di casa, i quali all’80’ tornano in vantaggio grazie alla rete di Almqvist, su assist di Elphege.

Si chiude dunque la partita sul punteggio di 2-1.

Foto: sito Serie A