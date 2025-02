Frosinone, si presenta il tecnico Bianco: “Se sono qui è perché credo nella salvezza”

Conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Frosinone, Paolo Bianco.

Queste le sue parole: “Ringrazio la società per questa opportunità che per me è importante per tanti motivi. Se sono venuto è perché credo fortemente che possiamo salvarci e nel direttore Guido Angelozzi. Credo nel Presidente e credo nella squadra che va in campo: sono un gruppo di ragazzi bravi, giovani e spesso stranieri e dunque fanno anche più fatica. Ho fatto il loro lavoro e quando le cose vanno male bisogna tirare fuori qualcosa in più. Il mio compito e quello del mio staff è di fare uscire le loro doti. Quando le cose vanno male viene fuori l’uomo, non il calciatore perché le qualità le hanno”

Il tecnico prosegue poi: “Sicuramente bisogna lavorare molto sul dettaglio e far si che l’inerzia del dettaglio passi dalla nostra parte. La vedo unna sfida fattibile, tutto dipende da noi e dalle nostre prestazioni. Ho visto che la rosa è lunga e speravo che qualcuno potessi tenerlo fuori e invece il direttore mi ha detto ‘decidi tu sono tutti utilizzati’. Ho visto in campo tutti finora ma non Szyminski.”