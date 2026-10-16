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Frosinone-Sassuolo, le formazioni ufficiali

16/10/2026 | 19:52:52

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Il settimo turno di Serie A si apre al Benito Stirpe dove si affrontano Frosinone e Sassuolo. Calcio d’inizio alle 20:45.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
Allenatore: Massimiliano Alvini

Sassuolo (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté.
Allenatore: Alberto Aquilani

Foto: Instagram Sassuolo