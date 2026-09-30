Frosinone, Raimondo vince il premio Rising Star Of The Month

30/09/2026 | 20:05:17

Il premio Rising Star Of The Month di agosto-settembre è stato assegnato al calciatore del Frosinone Antonio Raimondo. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Frosinone-Sassuolo, in programma venerdì 16 ottobre alle ore 20.45 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone.

Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2004), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 5ª della Serie A Enilive 2026/2027.

“Un talento italiano apre la stagione dei premi ai migliori giovani del nostro campionato – ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo – A Frosinone Antonio Raimondo si sta imponendo in un ruolo da protagonista in questo inizio di stagione, nel quale si è confermato come bomber capace di segnare sfruttando tutto il suo bagaglio tecnico. Con quatto reti realizzate nelle prime cinque partite Raimondo ha meritato questo riconoscimento, attribuito ai migliori Under 23 della Serie A, un campionato che sa attrarre e crescere i campioni del futuro”.

foto x frosinone