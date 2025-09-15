Frosinone, problemi per Gelli e Koné, la nota del club

15/09/2025 | 23:03:36

Problemi in casa Frosinone per due centrocampisti, Gelli e Kone nel corso dell’ultima gara di campionato. Questo il report medico del club ciociaro: “Frosinone Calcio comunica che a seguito degli esami clinici strumentali eseguiti in data odierna ai calciatori Gelli e Kone usciti anzitempo dalla gara contro il Padova, gli stessi hanno evidenziato: Una lesione bicipite femorale della coscia sinistra per Francesco Gelli e un trauma distorsivo della caviglia sinistra per Ben Kone”.

Foto: logo Frosinone