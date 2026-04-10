Frosinone-Palermo, le formazioni ufficiali
10/04/2026 | 19:51:48
Alle 20,30, l’anticipo di Serie B è la super sfida tra Frosinone e Palermo
Queste le formazioni ufficiali:
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. Allenatore Massimiliano Alvini
Palermo (3-4-2-1): Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. Allenatore Filippo Inzaghi
Foto: X Empoli