Frosinone, operazione al ginocchio per Biraschi. La nota del club

05/09/2025 | 21:17:35

Frosinone Calcio comunica che, a seguito del trauma distorsivo subito e a causa della persistente sintomatologia, nonostante il trattamento conservativo, il calciatore Davide Biraschi è stato sottoposto ad ulteriori controlli. Gli stessi hanno evidenziato l’indicazione ad eseguire artroscopia diagnostica del ginocchio destro. L’intervento è programmato per lunedì 8 settembre presso Villa Stuart con il Prof. Mariani”.

Foto: logo Frosinone