Frosinone, oggi sarà Serie A se… Le combinazioni

La Serie B scende in campo anche in questo piovoso primo maggio. E oggi per il Frosinone potrebbe arrivare la prima occasione per centrare, matematicamente, la promozione in Serie A. A quattro giornate dal termine, la squadra di Fabio Grosso occupa la prima posizione con 68 punti, con due punti di vantaggio sulla seconda (Genoa) e con otto punti sulla terza (Bari). E oggi – ricordando che le prime due classificate saranno promosse direttamente in Serie A – potrebbe essere un giorno di festa per i ciociari.

La promozione per gli uomini di Grosso potrebbe arrivare in due casi: la prima è che il Frosinone riesca a fare almeno un punto con la Reggina e il Cittadella esca con i tre punti dalla sfida in casa del Bari. La seconda opzione, invece, è che il Bari non vada oltre il pareggio con il Cittadella e gli uomini di Fabio Grosso ottengano i tre punti con la Reggina. Questo significa che se il Bari vincerà contro il Cittadella, la possibile promozione del Frosinone verrà rimandata al prossimo turno di campionato.

Foto: Instagram Frosinone