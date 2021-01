Giovedì scorso vi avevamo raccontato in esclusiva l’imminente svolta Millico per il Frosinone, scelta fatta da parte dell’attaccante classe 2000 con il placet del Torino. Poco fa la conferma con un comunicato da parte del club granata che manda in porto la nostra esclusiva di giovedì scorso. Operazione in prestito, di sicuro un colpo importante per le ambizioni del Frosinone.

Foto: Twitter Torino