Frosinone: intervento di ernioplastica perfettamente riuscito per Grillitsch. Il comunicato

25/09/2026 | 16:51:44

Florian Grillitsch, centrocampista austriaco classe 1995, ha giocato appena 53 minuti con la maglia del Frosinone tra Coppa Italia e Serie A. Il calciatore, limitato da problematiche fisiche, è stato operato quest’oggi.

Il comunicato dei ciociari: “Frosinone Calcio comunica che il calciatore Florian Grillitsch è stato sottoposto in data odierna a intervento di ernioplastica con tecnica TAPP per il trattamento di Sports Hernia destra. L’intervento, eseguito dal Dott. Herwig Pokorny presso il Franziskus Spital Margareten di Vienna, è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni il calciatore inizierà l’iter riabilitativo”.

Foto: Sito Frosinone