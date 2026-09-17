Frosinone, infortunio per Terzic: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra

17/09/2026 | 22:26:44

Il Frosinone ha comunicato le condizioni di Aleksa Terzic.

Ecco il bollettino medico:

“Frosinone Calcio comunica che, a seguito del risentimento muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, il calciatore Aleksa Terzic è stato sottoposto in data odierna ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo”.

Foto: sito Frosinone