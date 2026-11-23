Frosinone, infortunio per Birligea: lesione del bicipite femorale destro

23/11/2026 | 23:00:21

Il Frosinone ha comunicato le condizioni di Daniel-George Birligea. L’attaccante si è fermato ieri durante il match contro il Milan.

Questa la nota del club:

“Frosinone Calcio comunica che il calciatore Daniel-George Birligea, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Milan, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione del bicipite femorale destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Foto: Sito Frosinone