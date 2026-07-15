Frosinone, il punto su Di Nardo, Sphendi e Correia

15/07/2026 | 23:55:21

Il Frosinone vuole rafforzarsi, ha individuato qualche obiettivo, ma deve ancora lavorarci. Partiamo dall’attacco: vi abbiamo anticipato la pista Di Nardo, in uscita dal Pescara, ma la richiesta di 3 milioni al momento viene ritenuta eccessiva. La trattativa comunque proseguirà, almeno per ora Di Nardo non intende considerare proposte dalla Serie B. In lista per il reparto offensivo c’è Stiven Sphendi dell’Empoli, ma in questo caso la valutazione è ancora più alta. Confermato il forte interesse per il centrocampista Correia della Juve Stabia, bisogna continuare a trattare.

foto x pescara