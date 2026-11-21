Frosinone, i convocati di Alvini per il Milan
21/11/2026 | 16:00:38
Sono 24 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Milan – Frosinone in programma domani alle 18.00 allo Stadio ‘San Siro’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori:
Akpoguma, Amey, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti:
Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti:
Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Zerbin, Birligea.
Foto: X Frosinone