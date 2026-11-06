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Frosinone, i convocati di Alvini per il Cagliari: non c’è Terzic

06/11/2026 | 19:35:02

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Massimiliano Alvini, per la trasferta di sabato in casa del Cagliari, dovrà fare a meno di Terzic, fermatosi nella rifinitura odierna. L’eelnco completo:

Portieri:

Desplanches, Palmisani, Pisseri.

Difensori:

Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato.

Centrocampisti:

Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.

Attaccanti:

Birligea, Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Zerbin.

Foto: Sito Frosinone