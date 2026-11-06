Frosinone, i convocati di Alvini per il Cagliari: non c’è Terzic
06/11/2026 | 19:35:02
Massimiliano Alvini, per la trasferta di sabato in casa del Cagliari, dovrà fare a meno di Terzic, fermatosi nella rifinitura odierna. L’eelnco completo:
Portieri:
Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori:
Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato.
Centrocampisti:
Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti:
Birligea, Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Zerbin.
Foto: Sito Frosinone