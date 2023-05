Frosinone festeggia fino all’alba. Non si registra nessun incidente né ferito

I festeggiamenti del Frosinone sono andati per il meglio, è questo il bilancio fatto segnare dalla città al termine della festa promozione finita all’alba della giornata odierna. Secondo i dati raccolti non ci sono stati né incidenti, né danneggiamenti; nessun ferito risulta medicato al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani per conseguenze legate alla festa. Si può dire che il piano sicurezza messo in atto ha funzionato alla perfezione. Nella prima mattinata sono arrivate anche le parole del presidente Maurizio Stirpe, assente sugli spalti ieri in segno di lutto per la morte del fratello: “Un grande ringraziamento. La famiglia Stirpe ha infuso la propria vision ed i propri valori in questa grande avventura calcistica che è stata in grado di sviluppare una vera cultura di riscatto e valorizzazione del territorio partendo dallo sport”.

Foto: Twitter Balata