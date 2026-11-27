Massimiliano Alvini recupera il suo attaccante per la sfida contro il Parma. A 26 giorni dall’infortunio patito nella gara interna contro il Torino, è tornato tra i convocati Antonio Raimondo, forte dei suoi 8 gol in campionato. La lista dei convocati:
Portieri:
Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori:
Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti:
Caló, Cichella, El Azzouzi, Grillitsch, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti:
Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin.