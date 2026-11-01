Frosinone, che guaio: Raimondo costretto al cambio per un intervento di Aboukhlal

01/11/2026 | 16:04:00

Brutta tegola in casa Frosinone. Alla mezz’ora del primo tempo contro il Torino, Antonio Raimondo, vice capocannoniere della Serie A a 8 gol, è stato costretto al cambio a causa di un’entrata sconsiderata di Zakaria Aboukhlal. Il piede del ciociaro, a una settimana dalla sosta per le Nazionali in cui potrebbe essere convocato da Roberto Mancini, ha subìto una torsione grave e al suo posto Alvini ha lanciato Birligea, fresco di doppietta contro il Lecce.

Foto: Instagram Frosinone