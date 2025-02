Frosinone-Catanzaro: i convocati di Greco

Domani, alle ore 15:00, andrà in scena il match tra Frosinone e Catanzaro. Una gara molto importante per entrambe le compagini, ma per motivi completamente differenti. I gialloblù, infatti, lottano per non retrocedere, mentre i giallorossi voglio dare continuità alla loro corsa per confermarsi almeno nei playoff per la promozione in Serie A. Qui di seguito i convocati di mister Greco per questa giornata.

PORTIERI: Cerofolini, Frattali, Palmisani, Sorrentino.

DIFENSORI: Bracaglia, Di Chiara, Lucioni, Lusuardi, Monterisi, Oyono A., Ojono J.

CENTROCAMPISTI: Barcella, Begic, Bohinen, Cichella, Darboe, Koutsoupias, Kone, Vural.

ATTACCANTI: Ambrosino, Ghedjemis, Kvernadze, Partipilo, Pecorino, Tsadjout.

