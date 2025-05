FRIMPONG, UNA NUOVA FRECCIA PER IL LIVERPOOL DI SLOT

20/05/2025 | 15:00:14

Salutato Alexander-Arnold, per il Liverpool è tempo di accogliere Frimpong. L’esterno tra i protagonisti della grande annata 2023-2024 con la maglia del Bayer Leverkusen, sarà l’erede di Arnold ad Anfield, con il tecnico Slot che si appresta a scoccare una nuova freccia sulla corsia destra. Un talento indiscusso, che nonostante la stagione decisamente meno positiva del Leverksuen, ha saputo collezionare numeri decisamente importanti nell’arco dell’annata. Frimpong ha raccolto 48 presenze, mettendo a segno cinque gol e fornendo 12 assist. Ma ancora prima dello sbarco in Germania, la carriera di Frimpong aveva vissuto già momenti importanti, dall’esperienza in Scozia con la maglia del Celtic fino all’avventura a Manchester. Veloce, forte fisicamente e nel dribbling, Frimpong ha giocato dal 2010 al 2019 nel settore giovanile del Manchester City, per poi arrivare a vestire la maglia del Celtic dal 2019 al 2021, con 49 presenze totali e anche due reti all’attivo. Poi, nel gennaio 2021, l’approdo in Germania, dove la sua carriera ha subito una grande svolta. Divenuto ben presto titolare, l’olandese classe 2000 si è guadagnato sempre più spazio, fino ad arrivare alla titolarità e alla grande annata 2023-2024, dove ha vinto la Bundesliga davanti al Bayern Monaco e centrato la finale di Europa League, persa in finale con l’Atalanta. Dal 2018, Frimpong è entrato anche nel giro dell’Olanda, vestendo dapprima la maglia dell’Under 18, fino ad arrivare alla Prima Squadra nel 2022, con gli Orange vanta 12 presenze e una rete. Nel 2022 ha fatto parte della spedizione olandese in Qatar, ma senza mai scendere in campo, vista la concorrenza con Denzel Dumfries, che spesso gli è stato favorito con l’Olanda. Una carriera in crescita, che si è sviluppata un passo alla volta per Frimpong: “Sono molto felice del mio percorso fino ad oggi. Ovunque sono stato, ho vinto titoli. E per questo gioco a calcio. A Manchester ho giocato con molti giocatori diventati top player: Phil Foden, Felix Nmecha, Jadon Sancho, Cole Palmer, giusto per citarne alcuni. Ho ricevuto un’educazione calcistica straordinaria. E anche il periodo al Celtic è stato fondamentale” ha ammesso il calciatore olandese guardando con sguardo nostalgico ai primi passi della carriera. Poi, la consacrazione definitiva grazie a un maestro come Xabi Alonso: “Negli anni in cui sono stato al Leverkusen, ho fatto grandi progressi dal punto di vista sportivo. Questo è stato possibile grazie anche agli allenatori con cui ho lavorato”. Adesso lo attende la nuova avventura in Premier League, questa volta dalla porta principale e con i campioni d’Inghilterra in carica.

Foto: Instagram Frimpong