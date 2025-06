Frimpong parla da Red: “Scegliere Liverpool è stato facilissimo. Con Wirtz sarà ancora più bello”

Jeremie Frimpong è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League, e lo farà al fianco di un amico speciale. Dopo una stagione indimenticabile al Bayer Leverkusen, il terzino olandese raggiunge Florian Wirtz al Liverpool per dare continuità a una delle coppie più elettrizzanti viste in Europa nell’ultimo anno. I due erano già stati fotografati insieme in vacanza, e ora si ritrovano anche sul campo. “Sono davvero entusiasta”, ha detto Frimpong a ESPN.nl. “Non vedo l’ora di giocare con il Liverpool. E ovviamente Florian Wirtz, il mio buon amico, verrà anche lui. Questo rende tutto ancora più divertente”. A 24 anni, Frimpong raccoglie la pesante eredità di Trent Alexander-Arnold, passato al Real Madrid, ma non si tira indietro: “Conosco già alcuni ragazzi della nazionale, quindi sono pronto. Non vedo l’ora che cominci”. Decisivo anche il ruolo di Arne Slot, il nuovo tecnico dei Reds, nella scelta: “Quando ci siamo parlati per la prima volta ho capito che mi voleva davvero. Mi ha detto che mi sarei integrato bene nella squadra. E quando senti che il Liverpool ti chiama, con un tecnico così motivato… è un onore. Come avrei potuto dire di no?”.

Foto: Instagram Frimpong