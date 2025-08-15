Ufficiale: Frigan è un nuovo giocatore del Parma

15/08/2025 | 19:35:49

Come raccontato qualche giorno fa, il Parma ha portato a termine la trattativa per l’acquisto di Frigan. Di seguito il comunicato del club italiano: “Parma Calcio annuncia che Matija Frigan è stato acquistato a titolo definitivo dal Koninklijke Voetbal Club Westerlo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Nato in Croazia a Rijeka nel 2003, Matija ha giocato in carriera 137 partite con quattro Club, ha debuttato in Europa League con l’HNK Rijeka e ha disputato anche i preliminari di Champions League. Con la maglia della nazionale croata è sceso in campo con l’U18, l’U19 e l’U21. Ma è un attaccante e ha solamente un obiettivo fisso in testa: il gol. Ne ha realizzati 42, di cui 20 con il KVC Westerlo. Una grande capacità di vedere la porta, che sia da punta centrale o esterno. La sua è un’attitudine imprescindibile. E da oggi sarà al servizio dei colori gialloblu. Tutto il Club dà il benvenuto a Matjia!”.

Foto: sito Parma