Dalla Croazia (ore 14,37): Parma in chiusura per l’attaccante Frigan

13/08/2025 | 15:40:43

Un attaccante in arrivo per il Parma, notizia anticipata alle 14,37 dal portale TheCroatianLad. Si tratta di Matija Frigan, punta centrale croata classe 2003 di proprietà del Westerlo e con un contratto in scadenza nel 2028. Secondo il suddetto sito l’operazione è stata ormai completata e Frigan sarà presto un attaccante del Parma, si tratta solo di organizzare le visite e di firmare il contratto.

Foto: TheCroatianLand