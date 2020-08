Toni Friexa, candidato alla presidenza del Barcellona, a Radio Marca ha parlato di Lionel Messi. Questo il suo commento: “Sono sorpreso e deluso. Sono deluso per quello che ha fatto. Non sono particolarmente preoccupato per la partenza di Messi, perché tutto ha una fine. Sono deluso per il modo imprudente con cui ha esternato la sua volontà, ha mancato di rispetto al club”.

Foto: Barcellona twitter