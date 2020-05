Friburgo-Bayer, le formazioni ufficiali: tornano titolari Bailey e Tah

Tutto pronto per Friburgo-Bayer Leverkusen, anticipo della 29esima giornata di Bundesliga che andrà in scena alle 20.30 alSchwarzwald-Stadion. Aspirine alla ricerca dei 3 punti per mettere pressione al Monchengladbach, che domenica sfiderà l’Union Berlino.

FRIBURGO-BAYER LEVERKUSEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FRIBURGO(3-4-2-1): Schwolow; Lienhart Koch, Heintz;, Kubler Sallai, Hofler, Gunter; Grifo, Holer; Petersen. All. Christian Streich

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tah, Bender, Dragovic; Sinkgraven, Aranguiz, Baumgartlinger, Amiri; Bailey, Havertz, Wirtz . All. Peter Bosz