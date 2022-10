Frey: “Se non è rosso quello a Dimarco? Sono sempre stato pro Var, ma mi sto ricredendo”

Sebastian Frey, ex portiere di Fiorentina e Inter, ha commentato sui propri canali social l’arbitraggio della gara di ieri sera, scagliandosi contro Valeri e l’utilizzo del VAR.

Queste le sue parole: “Non voglio parlare del risultato… ma se non è rosso questo?!!! Sono sempre stato pro VAR ma visto come viene utilizzato mi sto ricredendo”.

Foto: Instagram personale