Frey: “Se dovessi rientrare nel calcio, lo fare solo per la Fiorentina”

L’ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina, Sebastien Frey, si è intrattenuto in diretta Instagram con i tifosi nella serata di ieri. Con lui, anche l’ex-compagno nella squadra viola, Manuel Pasqual. Fra i vari argomenti affrontati, il portiere francese ha parlato anche di un possibile ritorno nel mondo del calci: “Sono in contatto con la nuova proprietà gigliata – ha dichiarato – ma non per fare il preparatore dei portieri. Sto bene, vivo in famiglia, ma se dovessi rientrare nel calcio lo farei solo per la Fiorentina.”

Foto: L’Equipe