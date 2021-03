Frey: “Scudetto? L’Inter è la chiara favorita. Troppe critiche ingiuste per Handanovic”

L’ex portiere nerazzurro Sebastien Frey ha parlato così della corsa Scudetto dell’Inter e delle tante critiche ricevute da Samir Handanovic in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:

“Scudetto all’Inter? Non vorrei gufare, anche se possiamo dire che è l’assoluta favorita. E da tifoso, mi auguro di cuore che possa farcela.

Critiche per Handanovic? Talvolta sono state ingiuste. Ok, non ha più 20 anni e la società fa bene a guardarsi attorno per la sua successione, ma ciò non vuol dire che debba essere sostituito immediatamente. Ha dato e sta dando moltissimo a questi colori, nessuno quanto lui meriterebbe lo Scudetto“.