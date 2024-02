Freund su Tuchel: “La situazione è difficile, ma il nostro obiettivo è uscirne insieme”

Dopo le sconfitte contro Leverkusen e Lazio, per il Bayern Monaco è arrivato un altro ko in casa del Bochum. E le voci sulla posizione in bilico di Tuchel si sono fatte sempre più insistenti. Ma il CEO dei bavaresi Freund, però, ha voluto chiarire la situazione: “Naturalmente Tuchel è alle prese con la situazione, che è molto difficile per tutti noi. Il nostro obiettivo è uscire insieme da questa situazione. Siamo tutti sulla stessa barca, siamo insieme”.

Foto: Instagram Bayern