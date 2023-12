Freund presenta Zaragoza: “Ala esplosiva, è uno degli emergenti della Spagna. Lo seguiamo da tempo”

Il Bayern Monaco ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Bryan Zaragoza, centrocampista spagnolo classe 2001 acquistato dal Granada. Il ragazzo resterà in prestito al club spagnolo fino al termine della stagione. Christoph Freund, direttore sportivo del club tedesco, sulle pagine del sito ufficiale del club, parla così del nuovo acquisto del Bayern: “Bryan Zaragoza è un’ala esplosiva, molto veloce ed estremamente agile, che può giocare su entrambe le fasce. È imprevedibile, sa segnare ed è molto bravo nell’uno contro uno. Ha già fatto il suo debutto da senior con la Spagna quest’anno e ha molto potenziale. Bryan è uno dei giocatori emergenti della Spagna ed è sul nostro radar da un po’ di tempo. Aumenterà le nostre opzioni di attacco. Gli auguriamo buona fortuna per il resto della stagione con il Granada e non vediamo l’ora che si unisca a noi in estate”.

Foto: Instagram Bayern