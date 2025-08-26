Freund (ds Bayern): “Rinnovo Olise? Vogliamo che resti a lungo. E sul mercato…”

26/08/2025 | 12:55:24

Il ds dei bavaresi Christoph Freund ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, in vista della prossima sfida tra Bayern e Wehen Wiesbaden. Di seguito le dichiarazioni salienti del direttore sportivo del Bayern Monaco: “Olise? Di solito non parliamo dei dettagli contrattuali. Il nostro obiettivo è che Michael rimanga a lungo al Bayern. È un talento eccezionale”. Sui possibili arrivi: “Non escludo nulla. Ci sono molti nomi in circolazione. La finestra di mercato resta aperta fino a lunedì, quindi qualcosa potrebbe succedere”. Su Kim: “Siamo felici che Min-jae sia di nuovo completamente in forma e sappiamo che è importante per noi”.

Foto: Instagram Bayern Monaco